Nella serata del Primo maggio, sulla linea adriatica in Abruzzo si sono verificati problemi a causa di un guasto elettrico che ha causato il blocco dei treni alla stazione di Montesilvano. La circolazione è stata sospesa e successivamente ripresa, ma con rallentamenti lungo il percorso. La circolazione ferroviaria ha subito disagi fino a quando i tecnici non hanno risolto il problema.

È ripartita, ma rallentata, la circolazione di treni sulla linea ferroviaria adriatica, tra le stazioni abruzzesi di Pescara e Giulianova, che risultava quasi bloccata dalle 20.15 del Primo Maggio per un guasto alla linea elettrica. Nel corso della giornata del 2 maggio i ritardi si erano accumulati fino a superare la soglia delle sei ore. Nell'aggiornamento delle ore 20 sul sito di Trenitalia si leggeva che "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 20 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni". I convogli direttamente coinvolti, tra cui un Freccia Rossa Lecce-Venezia e un Intercity Milano-Lecce.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Treni bloccati sulla linea adriatica per un guasto elettrico in Abruzzo: circolazione ripartita con rallentamenti

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