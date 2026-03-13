Piombino Giani | Non firmerò la proroga per il rigassificatore

Il presidente della regione ha dichiarato che non firmerà la proroga per il rigassificatore di Piombino. Ha specificato che il decreto non prevede una proroga automatica, ma è soggetto a interpretazioni a seconda di come viene applicato. La decisione è stata comunicata pubblicamente e si riferisce alla posizione ufficiale sulla questione.

"Io – ha concluso Giani – sono sempre commissario e quindi o mi revocato o non firmo alcuna continuità se nei giorni da qui all'approvazione del decreto non ci sono garanzie sulle compensazioni. Darò battaglia, non c'è alcuna proroga automatica per quanto mi riguarda".