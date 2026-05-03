Piogge diffuse con il vortice in arrivo i giorni peggiori in Emilia-Romagna

Da ilrestodelcarlino.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella settimana in corso, l’Italia si prepara ad affrontare un nuovo fronte meteorologico proveniente dall’Atlantico. Dopo alcuni giorni di tempo stabile, una vasta perturbazione si avvicina, portando piogge diffuse e un calo delle temperature in diverse regioni, tra cui l’Emilia-Romagna. La situazione prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con i giorni più critici che si attendono nel territorio interessato dalla perturbazione.

Bologna, 3 maggio 2026 – La forte perturbazione atlantica in arrivo sull’Italia, dopo il gradevole passaggio dell’ anticiclone, investirà nella settimana entrante anche l’ Emilia-Romagna portando con sé piogge anche intense e un deciso calo delle temperature. Il clima soleggiato di oggi prelude il cedimento della protezione dell’alta pressione e dalla giornata di domani, lunedì 4 maggio, aumenterà la nuvolosità. Il vortice di bassa pressione proviene dall’ Europa occidentale e dal Portogallo si dirige verso la Scandinavia attraversando anche il Nord Italia.  Secondo ilMeteo.it la fase clou del peggioramento è attesa in Italia tra martedì 5...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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