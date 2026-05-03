Nella settimana in corso, l’Italia si prepara ad affrontare un nuovo fronte meteorologico proveniente dall’Atlantico. Dopo alcuni giorni di tempo stabile, una vasta perturbazione si avvicina, portando piogge diffuse e un calo delle temperature in diverse regioni, tra cui l’Emilia-Romagna. La situazione prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con i giorni più critici che si attendono nel territorio interessato dalla perturbazione.

Bologna, 3 maggio 2026 – La forte perturbazione atlantica in arrivo sull’Italia, dopo il gradevole passaggio dell’ anticiclone, investirà nella settimana entrante anche l’ Emilia-Romagna portando con sé piogge anche intense e un deciso calo delle temperature. Il clima soleggiato di oggi prelude il cedimento della protezione dell’alta pressione e dalla giornata di domani, lunedì 4 maggio, aumenterà la nuvolosità. Il vortice di bassa pressione proviene dall’ Europa occidentale e dal Portogallo si dirige verso la Scandinavia attraversando anche il Nord Italia. Secondo ilMeteo.it la fase clou del peggioramento è attesa in Italia tra martedì 5...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piogge diffuse con il vortice in arrivo, i giorni peggiori in Emilia-Romagna

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