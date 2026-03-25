Un'area di allerta arancione interessa l’Emilia Romagna, a causa di un vortice di freddo portato da un ciclone artico. Sono previste vento di burrasca, mareggiate e nevicate a bassa quota. La perturbazione sta colpendo la regione e si sta manifestando con condizioni meteorologiche avverse. La situazione è monitorata dalle autorità competenti, che hanno emesso le allerte del caso.

Bologna, 25 marzo 2026 – Un vortice di freddo e maltempo provocato da un ciclone artico si abbatte sull’Italia e anche sull’ Emilia Romagna. Già con l’allerta prevista per oggi e che si estende anche a domani (e diventa arancione), giovedì 26 marzo, ecco arrivare venti di burrasca, neve a bassa quota, insieme a forti mareggiate. Oltre a un crollo termico delle temperature. "Vortice freddo in arrivo con vento, neve, pioggia e sensibile calo termico”. Neve prevista a bassa quota. Allerta arancione per vento e mareggiate . Previsioni meteo giovedì 26 marzo. Previsioni meteo venerdì 27 marzo. Tendenza meteo da sabato 28 a martedì 31 marzo. Che tempo farà nei prossimi giorni in Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allerta arancione con vento di burrasca, mareggiate e neve a bassa quota: il vortice freddo colpisce l’Emilia Romagna

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