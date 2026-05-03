Pinerolo rapina con un sasso per la spesa | arrestato il 38enne

A Pinerolo, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito una persona con un sasso durante una rapina per la spesa. La vittima ha riconosciuto l’aggressore e ha fornito indicazioni ai Carabinieri, che sono intervenuti immediatamente. L’arresto è stato accompagnato da una certa resistenza da parte dell’uomo, che ha richiesto l’intervento di più pattuglie. L’episodio si è verificato in pieno giorno e ha coinvolto anche alcune persone presenti nei pressi.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la vittima a indicare l'aggressore dopo il colpo?. Perché l'arresto del trentottenne è stato così violento per i Carabinieri?. Dove sono stati ritrovati i sacchetti della spesa rubati?. Quali pesanti accuse rischia ora l'uomo già noto alle forze dell'ordine?.? In Breve Aggredito venerdì pomeriggio nella zona della stazione ferroviaria di Pinerolo.. Soggetto di 38 anni già noto alle forze dell'ordine arrestato dopo resistenza.. Carabinieri della sezione radiomobile recuperano tutta la refurtiva rubata alla vittima.. Accuse formali di rapina e resistenza a pubblico ufficiale per il trentottenne.. Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Pinerolo dopo aver colpito una vittima con un sasso per sottrarle i sacchetti della spesa nella zona della stazione ferroviaria venerdì scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pinerolo, rapina con un sasso per la spesa: arrestato il 38enne Notizie correlate Leggi anche: Colpisce un uomo a colpi di pietra, gli ruba la spesa e scappa: arrestato 38enne a Pinerolo Tenta rapina in centro a Scandiano, arrestato 38enneScandiano (Reggio Emilia), 26 febbraio 2026 – E’ entrato armato di coltello alla salumoteca Bruno Parrucca, in piazza Spallanzani, in centro a... Una raccolta di contenuti Si parla di: Aggredisce un uomo a pietrate e gli porta via la spesa, arrestato. Pinerolo, rapina un uomo a colpi di pietra per rubargli le borse della spesa: arrestato 38enneHa colpito la vittima con una pietra per rubarle le borse della spesa a pochi passi dalla stazione di Pinerolo nel tardo pomeriggio del 1 maggio. L’aggressore, un 38enne marocchino senza fissa dimora, ... torino.corriere.it Aggressione e rapina vicino alla stazione di Pinerolo: arrestato un 38enne senzatettoAggressione nei pressi della stazione di Pinerolo. I fatti risalgono a venerdì 1° maggio quando alle ore 18 circa in piazza Garibaldi una pattuglia della Sezione Radiomobile della locale compagnia car ... torinoggi.it