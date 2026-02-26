Tenta rapina in centro a Scandiano arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni entra armato di coltello in una salumoteca nel centro di Scandiano. Si avvicina al bancone e chiede di ricevere l’incasso. La scena si svolge in pieno giorno e attira l’attenzione dei passanti. La polizia interviene rapidamente e blocca il sospettato prima che possa fuggire. La situazione si conclude con l’arresto dell’uomo.

Scandiano (Reggio Emilia), 26 febbraio 2026 – E' entrato armato di coltello alla salumoteca Bruno Parrucca, in piazza Spallanzani, in centro a Scandiano, per farsi consegnare l'incasso. Ma la rapina, poco prima della mezzanotte di ieri, è fallita per la reazione del titolare e l'immediato intervento dei carabinieri. Il presunto autore del reato è stato fermato a poca distanza, mentre tentava di fuggire. Recuperato anche il coltello usato per le minacce. Si tratta di un uomo di 38 anni, arrestato per tentata rapina aggravata. Brandendo un coltello, l'uomo ha rivolto minacce esplicite al titolare nel tentativo di farsi consegnare tutto il denaro contante custodito in cassa.