A Pietrasanta, la comunità si è riunita per celebrare i 100 anni di Solidea, una donna conosciuta da tutti del paese. La festa ha avuto un carattere particolare, con un maxi panino speciale preparato per l'occasione. Solidea ha scelto di festeggiare il suo secolo di vita senza una torta tradizionale, attirando l’attenzione dei presenti. La cerimonia ha coinvolto amici e familiari in un momento di condivisione.

? Cosa scoprirai Chi è la centenaria che ha unito l'intera comunità di Pietrasanta?. Come ha festeggiato Solidea il suo secolo di vita senza una torta?. Perché il sindaco si è recato personalmente a casa della festeggiata?. Quale libro fotografico è stato consegnato come omaggio istituzionale?.? In Breve Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha consegnato una pergamena e il volume Sguardi.. La celebrazione del 1° maggio 2026 si è conclusa con un maxi panino numerico.. L'evento ha coinvolto le autorità locali nel cuore del borgo di Pietrasanta.. La ricorrenza ha sottolineato il valore dei legami intergenerazionali nel tessuto sociale locale.. Il primo maggio 2026 ha segnato un traguardo storico per la comunità di Pietrasanta, con Solidea Coluccini che ha celebrato il raggiungimento dei suoi primi 100 anni di vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pietrasanta, festa per Solidea: 100 anni e un maxi panino speciale

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