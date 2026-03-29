Un pranzo di compleanno speciale | Bruno Castaldini compie 100 anni

A Ferrara, un cittadino ha compiuto 100 anni domenica, celebrando il suo compleanno in compagnia della famiglia. L’evento si è svolto con momenti di festa, e l’intera comunità ha partecipato ai festeggiamenti. La cerimonia ha coinvolto amici e parenti, che hanno condiviso questa ricorrenza speciale con il centenario. La persona festeggiata è entrata nell’albo dei cittadini ferraresi con un secolo di vita alle spalle.

Ferrara festeggia un nuovo cittadino centenario. A raggiungere questo speciale traguardo, ed entrare nell'esclusivo albo dei cittadini ferraresi centenari, è Bruno Castaldini, che nella giornata di domenica ha vissuto momenti di festa ed è stato attorniato dall’affetto della famiglia che si è riunita per pranzo. Bruno Castaldini è nato al vecchio ospedale Sant’Anna, edificato nell'omonima piazzetta che dà su via Boldini. Ha iniziato a lavorare giovanissimo come vetraio dipendente presso la Vetreria Morini nel 1943, dedicando l’intera vita al lavoro. Il 3 gennaio 1953 ha sposato Giuseppina Formaggi, con la quale ha costruito un'unione che dura ancora oggi, dopo 73 anni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Un pranzo di compleanno speciale: Bruno Castaldini compie 100 anni Articoli correlati Compleanno eccezionale. Emma compie 108 anni. E’ la memoria di PianellaCastelnuovo Berardenga (Siena), 16 febbraio 2026 – Nel febbraio 1918 ancora ‘parlavano’ le armi della Grande Guerra, lassù a quella tormentata... Leggi anche: Buon compleanno Mina, la ‘Tigre di Cremona’ compie 86 anni