Pierpaolo Spollon adocchiato dalla Rai dopo il Concertone del Primo Maggio l'ipotesi di uno show in prima serata

Dopo aver condotto con successo il concertone del Primo Maggio, Pierpaolo Spollon sarebbe stato preso in considerazione dalla Rai per un possibile show in prima serata. La performance del conduttore ha attirato l’attenzione dei responsabili dell’emittente, che stanno valutando l’ipotesi di coinvolgerlo in un programma televisivo di rilievo. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata.

La performance alla conduzione di Pierpaolo Spollon avrebbe convinto i dirigenti Rai che, infatti, starebbero pensando a coinvolgerlo in una futura prima serata in tv.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pierpaolo Spollon adocchiato dalla Rai: per lui una prima serata?Il direttore Rai Di Liberatore avrebbe adocchiato Pierpaolo Spollon: per lui un programma in prima serata come conduttore? Pierpaolo Spollonpotrebbe... Primo maggio: Arisa e Pierpaolo Spollon alla guida del ConcertoneArisa e Pierpaolo Spollon condurranno il Concertone del Primo maggio: annunciato il cast con il ritorno di BigMama. Una raccolta di contenuti Pierpaolo Spollon adocchiato dalla Rai, dopo il Concertone del Primo Maggio l’ipotesi di uno show in prima serataLa performance alla conduzione di Pierpaolo Spollon avrebbe convinto i dirigenti Rai che, infatti, starebbero pensando a coinvolgerlo in una futura prima ... fanpage.it Pierpaolo Spollon: «Posso andare a cena con re Carlo senza sfigurare. Ci tengo tanto all’educazione e al rispetto»L'attore padovano, ora nel ruolo di conduttore del Concerto del Primo Maggio al fianco di Arisa e BigMama, si racconta in un'intervista ... vanityfair.it