Secondo quanto riportato, il direttore generale della Rai avrebbe manifestato interesse nei confronti di Pierpaolo Spollon, considerandolo per un possibile ruolo di conduttore in prima serata. La notizia circola tra fonti vicine alla rete pubblica, senza ancora conferme ufficiali. La decisione finale sulla proposta non è stata comunicata e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Il direttore Rai Di Liberatore avrebbe adocchiato Pierpaolo Spollon: per lui un programma in prima serata come conduttore? Pierpaolo Spollonpotrebbe presto sbarcare in prima serata su Rai 1, ma non in una fiction come siamo abituati a vederlo ormai da anni, bensì con una conduzione. Questa ipotesi, che lanciaIl Messaggero, emerge dopo la sua conduzione delConcertone del Primo Maggio. Infatti se Arisa e Big Mama non sono piaciute molto – sebbene la giovane rapper non sia alla prima conduzione-, sembra chel’attore abbia superato le aspettativetanto da far pensare al direttore prime timeWilliams Di Liberatoredi trovare uno spazio per Spollon. Pierpaolo Spollonnon è piaciuto solo per la conduzione sciolta che ha portato sul palco, ma soprattutto per i contenuti a cui ha dato voce.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pierpaolo Spollon adocchiato dalla Rai: per lui una prima serata?

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