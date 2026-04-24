Primo maggio | Arisa e Pierpaolo Spollon alla guida del Concertone

Per il Primo maggio, Arisa e Pierpaolo Spollon sono stati scelti come conduttori del tradizionale Concertone. È stato annunciato anche il cast artistico, che includerà il ritorno di BigMama. L’evento si svolgerà nella giornata dedicata ai lavoratori, con musica e spettacoli trasmessi in diretta. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale consolidato nel panorama culturale italiano.

Arisa e Pierpaolo Spollon condurranno il Concertone del Primo maggio: annunciato il cast con il ritorno di BigMama. Scopri i dettagli dell'evento musicale più atteso dell'anno. Il Primo maggio si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori con una veste inedita e una conduzione che promette di mescolare talento musicale e verve attoriale. L'atteso Concertone, appuntamento immancabile per migliaia di spettatori, vedrà quest'anno sul palco due volti amatissimi dal pubblico italiano: la cantante Arisa e l'attore Pierpaolo Spollon. La notizia, diffusa recentemente da Adnkronos, ha già acceso l'entusiasmo dei fan, pronti a seguire una maratona di musica e riflessioni che ormai da anni rappresenta un punto di riferimento culturale per il Paese.🔗 Leggi su 2anews.it

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