La festa della Madonna dei Pozzi a Lauro | tra Fede e tradizione

La festa della Madonna dei Pozzi a Lauro, frazione di Sessa Aurunca, richiama ogni anno numerosi partecipanti che si riuniscono per celebrare questa tradizione. La manifestazione si svolge con riti religiosi e processioni, coinvolgendo la comunità locale in un momento di forte identità culturale. La devozione verso la Madonna dei Pozzi è radicata nella storia del paese e rappresenta un appuntamento fisso nel calendario religioso.

La devozione per la Madonna dei Pozzi rappresenta uno dei momenti più intensi e identitari per la comunità di Lauro, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Ogni anno, la seconda domenica di maggio, il paese si stringe attorno alla sua protettrice in una celebrazione che unisce fede, storia e tradizione popolare. Non si tratta solo di una festa religiosa, ma di un vero e proprio rito collettivo che affonda le radici in un passato antico e tramandato di generazione in generazione. Alla base della devozione per la Madonna dei Pozzi c’è un racconto profondamente radicato nella tradizione locale. Secondo la storia più diffusa, risalente al Seicento, una giovane pastorella sordomuta si trovava a pascolare il gregge quando, inseguendo una pecorella smarrita, giunse nei pressi di un burrone.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La festa della Madonna dei Pozzi a Lauro: tra Fede e tradizione Notizie correlate Festa della Madonna del Carmine 2026: a Vico del Gargano fede, tradizione e grande musica dal 16 al 18 luglioIl programma religioso prenderà avvio con il Novenario dal 7 luglio, momento centrale di preparazione spirituale per la comunità e per tutti i fedeli... Montemurlo, al via la Festa Grande della Santa Croce tra fede, storia e tradizioneMontemurlo (Prato), 30 aprile 2026– Torna l'appuntamento più atteso con la tradizione religiosa e popolare del territorio: la Festa Grande della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: SIENA: IL 5/5 LA FESTA DELLA MADONNA DELLA ROSA A MARCIANO; Dall’1 all’11 maggio torna la Festa della Madonna del Bosco al Santuario di Imbersago; Alla Madonna dei Monti torna la festa patronale; La fede che cammina: a Poggibonsi torna la Festa della Madonna del Romituzzo. Massafra. 250° Patrocinio Madonna della Scala.Massafra. 250° Patrocinio Madonna della Scala. Fervono i preparativi a Massafra (30 aprile – 1, 2, 3, 9 e 10 maggio 2026) per il 250° Patrocinio della Madonna della Scala, la principalissima patrona ... politicamentecorretto.com Il Beato Livatino a Sambuca. Reliquia in visita per la festa della Madonna dell’UdienzaLa reliquia del giudice ragazzino sarà esposta dal 2 al 4 maggio. Per l'occasione anche la mostra Virgo Fidelis dedicata all’Arma dei Carabinieri ... rainews.it Andrea Solario - Madonna con il Bambino ( Madonna del cuscino verde, dettaglio ) tempera e olio su tavola di pioppo 59, 5 x 47, 5 cm 1507 /1510 circa, Museo del Louvre / Parigi. - facebook.com facebook MADONNA & SABRINA CARPENTER insieme nel singolo “BRING YOUR LOVE” x.com