Piano Iran in 14 punti | Trump dubita sulla fine del conflitto

Il governo iraniano ha presentato un piano in 14 punti, volto a risolvere le tensioni con le potenze internazionali. La proposta include dettagli su questioni nucleari, sicurezza e cooperazione regionale. Tuttavia, l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso dubbi sulla possibilità che questa iniziativa possa portare a una conclusione positiva del conflitto. La situazione resta al centro di attenzione internazionale, con attese su eventuali risposte ufficiali da parte delle parti coinvolte.

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