Il Medio Oriente si trova in una fase di tensione crescente, con il presidente degli Stati Uniti che ha avvertito di una possibile ripresa degli attacchi contro l’Iran. Nel frattempo, Teheran ha annunciato un piano composto da quattordici punti, senza specificare ulteriori dettagli. La regione si trova quindi al centro di nuovi sviluppi che aumentano il rischio di escalation tra le parti coinvolte.

Il fragile equilibrio in Medio Oriente torna a incrinarsi pericolosamente. Le parole di Donald Trump riaccendono lo spettro di una nuova escalation militare: “C’è la possibilità che riprendano gli attacchi all’Iran”, ha dichiarato il presidente, senza indicare tempi ma lasciando intendere che lo scenario bellico resta tutt’altro che archiviato. Una frase che pesa come un macigno, soprattutto mentre sul tavolo della diplomazia arriva una proposta articolata di Iran: un piano in 14 punti che punta a riaprire in tempi rapidi lo strategico Stretto di Hormuz e a porre fine al conflitto che coinvolge anche il Libano. Secondo fonti citate da Axios, Teheran chiede un mese di negoziati per arrivare a un’intesa complessiva, rinviando solo successivamente il dossier nucleare.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Medio Oriente sull’orlo: Trump avverte, “possibile ripresa degli attacchi all’Iran” mentre Teheran lancia un piano in 14 punti

Iran, Trump esulta per l’attacco contro i ponti. Teheran lancia missili a Israele

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