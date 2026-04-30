Piano Casa 100mila nuovi alloggi a prezzi calmierati | le novità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Piano Casa, che prevede la realizzazione di oltre 100mila nuovi alloggi popolari a prezzi calmierati entro dieci anni. La discussione si è svolta martedì, subito dopo l’approvazione del decreto lavoro. La misura mira a incrementare il patrimonio abitativo a basso costo, rispondendo alle esigenze di accesso alle case per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Consiglio dei ministri ha discusso del Piano Casa. Dopo la riunione di martedì, che ha dato il via libera al decreto lavoro, si attendeva la risposta anche sull’atteso Piano Casa che porterà oltre 100mila nuovi alloggi popolari a prezzi calmierati entro i prossimi 10 anni. Il piano, secondo le fonti di maggioranza citate da Sky Tg24, aveva già annunciato una richiesta elevata in fatto di risorse, ovvero tra i 4 e i 5 miliardi di euro. È stato dato il via libera con “disposizioni urgenti”. Piano Casa: le novità. Nel Piano Casa ci sono semplificazioni amministrative, manutenzioni delle case popolari, interventi per l’edilizia sociale e prezzi accessibili per la fascia grigia (troppo poveri per il mercato di locazione, ma troppo ricchi per le graduatorie degli alloggi popolari).🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Conferenza stampa di inizio anno del Presidente Meloni 09 01 2026

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