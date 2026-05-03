Pianese-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | Dubickas-Pettinari in pole per l’attacco
Alle ore 20 si affrontano la Pianese e la Ternana nel primo turno della fase a gironi dei Play Off. La Pianese si è classificata sesta alla fine della stagione regolare, superando la Ternana, che si è posizionata nona, nell’ultima partita casalinga. Le formazioni si preparano a scendere in campo con Dubickas e Pettinari tra i possibili titolari per l’attacco.
Le compagini di Pianese-Ternana si confrontano nel primo turno fase a gironi dei Play Off (ore 20). Al termine della stagione regolare i bianconeri si sono classificati al sesto posto, compiendo il sorpasso sui rossoverdi – poi relegati al nono posto – nell’ultima gara casalinga della stagione.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Ternana-Forlì, ultime dai campi e probabili formazioni: in attacco verso la conferma per la coppia Dubickas-PettinariLe formazioni di Ternana-Forlì FC si incontreranno nel posticipo del lunedì nella sfida del 23 febbraio alle 20.
Leggi anche: Ternana-Pianese, ultime dai campi e probabili formazioni: Tommaso Vitali in porta, Fazio verso la difesa a tre
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Pianese-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: Dubickas-Pettinari in pole per l’attacco; Ternana-Pianese, ultime dai campi e probabili formazioni: Tommaso Vitali in porta, Fazio verso la difesa a tre; Dove vedere Pianese-Ternana in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Ternana: l’ultima di campionato è amara (1-3). Ora di nuovo la Pianese.
La Pianese ci riprova con la Ternana. Birindelli: Sarà decisivo essere lucidiHa affidato a una lunga lettera, il tecnico della Pianese, Alessandro Birindelli (nella foto), tutte le emozioni della bellissima ... sport.quotidiano.net
Pianese, é la domenica della storia: primo playoff con la TernanaÈ finalmente tempo di playoff. Dopo aver conquistato con merito la sesta posizione in classifica al termine della stagione regolare, la Pianese si tuffa nella post-season con l’obiettivo di ... amiatanews.it
Ternana Time. . PIANESE-TERNANA, PARTITA DA DENTRO O FUORI! Vuoi creare streming in diretta come questo Prova StreamYard: - facebook.com facebook