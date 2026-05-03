Pianese-Ternana ultime dai campi e probabili formazioni | Dubickas-Pettinari in pole per l’attacco

Alle ore 20 si affrontano la Pianese e la Ternana nel primo turno della fase a gironi dei Play Off. La Pianese si è classificata sesta alla fine della stagione regolare, superando la Ternana, che si è posizionata nona, nell’ultima partita casalinga. Le formazioni si preparano a scendere in campo con Dubickas e Pettinari tra i possibili titolari per l’attacco.