Ternana-Pianese ultime dai campi e probabili formazioni | Tommaso Vitali in porta Fazio verso la difesa a tre

Da ternitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile alle 14.30 si gioca l’ultimo turno del girone B di Serie C tra Ternana e Pianese allo stadio ‘Libero Liberati’. Tommaso Vitali sarà il portiere titolare per la squadra di casa, mentre Fazio potrebbe essere impiegato come difensore in una linea a tre. Le formazioni delle due squadre sono ancora da definire, ma le probabili scelte stanno facendo discutere tra gli addetti ai lavori.

Le formazioni di Pianese-Ternana si affrontano domenica 26 aprile (ore 14.30) allo stadio ‘Libero Liberati’ per l'ultima giornata di campionato del girone B di Serie C. Gara molto importante per il posizionamento Play Off finale di entrambe le squadre, che già sono qualificate per gli spareggi.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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