Ternana-Pianese ultime dai campi e probabili formazioni | Tommaso Vitali in porta Fazio verso la difesa a tre

Domenica 26 aprile alle 14.30 si gioca l’ultimo turno del girone B di Serie C tra Ternana e Pianese allo stadio ‘Libero Liberati’. Tommaso Vitali sarà il portiere titolare per la squadra di casa, mentre Fazio potrebbe essere impiegato come difensore in una linea a tre. Le formazioni delle due squadre sono ancora da definire, ma le probabili scelte stanno facendo discutere tra gli addetti ai lavori.