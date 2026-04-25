Ternana-Pianese ultime dai campi e probabili formazioni | Tommaso Vitali in porta Fazio verso la difesa a tre
Domenica 26 aprile alle 14.30 si gioca l’ultimo turno del girone B di Serie C tra Ternana e Pianese allo stadio ‘Libero Liberati’. Tommaso Vitali sarà il portiere titolare per la squadra di casa, mentre Fazio potrebbe essere impiegato come difensore in una linea a tre. Le formazioni delle due squadre sono ancora da definire, ma le probabili scelte stanno facendo discutere tra gli addetti ai lavori.
Le formazioni di Pianese-Ternana si affrontano domenica 26 aprile (ore 14.30) allo stadio ‘Libero Liberati’ per l'ultima giornata di campionato del girone B di Serie C. Gara molto importante per il posizionamento Play Off finale di entrambe le squadre, che già sono qualificate per gli spareggi.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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#SerieC gr.B Ascoli-Guidonia 1-0 Bra-Ternana 1-2 Carpi-Forlì 0-1 Perugia-Campobasso 0-1 Pianese-Juve NG 0-0 Pineto-Arezzo 1-4 Ravenna-Vis Pesaro 1-0 Samb-Pontedera 2-1 Torres-Gubbio 0-0 1 Arezzo 77 2 Ascoli 77 3 Ravenna 73 4 Campo x.com