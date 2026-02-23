Ternana-Forlì ultime dai campi e probabili formazioni | in attacco verso la conferma per la coppia Dubickas-Pettinari

La Ternana ha deciso di confermare la coppia d’attacco Dubickas-Pettinari in vista della partita contro il Forlì, prevista per il posticipo di lunedì alle 20. La scelta nasce dalla buona performance delle ultime settimane e mira a rafforzare l’attacco. I due attaccanti si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di portare punti fondamentali alla squadra. I tifosi attendono con ansia la formazione che scenderà in campo.

Le formazioni di Ternana-Forlì FC si incontreranno nel posticipo del lunedì nella sfida del 23 febbraio alle 20.30 allo stadio ‘Libero Liberati’. I rossoverdi arrivano all’appuntamento con il morale alto dopo due vittorie consecutive e con la possibilità di agganciare il quarto posto, ora occupato da Juventus Newt Gen e Campobasso. Anche i biancorossi attraversano un buon momento: tre risultati utili di fila, frutto di due pareggi e una vittoria, che hanno dato nuova fiducia alla squadra. In casa Ternana, mister Fabio Liverani dovrà rinunciare ancora al capitano Capuano, fermo per un infortunio muscolare al soleo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dopo aver ritrovato la via del gol, il Forlì da trasferta cercherà lunedì a Terni quel colpo che manca dal 2 novembreIl Forlì inizia a stare meglio, la Ternana sta decisamente bene. Se i Galletti, dopo un periodo buio, sono usciti dai tre impegni ravvicinati della ... corriereromagna.it

Il Forlì cerca certezze in casa della Ternana. Mister Miramari: Sfida aperta ma difficileNon sarà una classica domenica per il Forlì Calcio spettatore non pagante della ventottesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Ma i galletti non dovranno attendere molto perché lunedì sera ... forlitoday.it

Appuntamento con il Ternana Live Show - il post! Stasera tutti davanti al canale 84 (AM Terni Television) a partire dalle ore 22,30…interviste, dibattito e argomentazioni sulla gara Ternana-Forlì. Non mancare! - facebook.com facebook

Ternana, la sfida con il Forlì passaggio delicato per consolidare la zona play off x.com