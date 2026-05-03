Pianese-Ternana le formazioni UFFICIALI del match Play Off

Le formazioni di Pianese e Ternana sono state annunciate in vista del primo turno dei Play off, fase a gironi. La partita si svolgerà tra le due squadre, che si preparano a sfidarsi per avanzare nella competizione. Entrambe le formazioni hanno reso note le proprie scelte di formazione ufficiali prima del calcio d’inizio. Questo incontro rappresenta un momento decisivo per entrambe le società nella lotta per la promozione.

Le formazioni di Pianese-Ternana si affrontano nel match del primo turno – fase a gironi – dei Play off. I bianconeri si presentano con il vantaggio di giocare in casa e con due risultati su tre a disposizione. Tornano a disposizione Fabrizi e Simeoni che hanno scontato la squalifica. Nei.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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