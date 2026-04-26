Ternana-Pianese le formazioni UFFICIALI della gara

Alle 14.30 si tiene la partita tra Ternana e Pianese, con le formazioni ufficiali già annunciate. Il tecnico delle Ternane ha dovuto fare i conti con alcune assenze tra i giocatori disponibili. Le formazioni si preparano a scendere in campo per questa sfida del pomeriggio. La partita si svolge in un clima di attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Le formazioni di Ternana-Pianese si affrontano nel match pomeridiano delle 14.30. Il tecnico Pasquale Fazio costretto a fare i conti con le assenze. Out Majer, Proietti e Dubickas oltre a Maestrelli fermato dal Giudice Sportivo. Convocato capitan Capuano non al meglio mentre in porta giocherà.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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