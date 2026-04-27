Pianese-Ternana data ed orario del match Play off | un solo risultato a disposizione per i rossoverdi

Domenica 3 maggio si gioca il primo turno della fase a gironi dei playoff tra la squadra locale e la Ternana. La partita si svolge in una giornata caratterizzata da un’unica sfida, con i rossoverdi chiamati a vincere per avanzare alla fase successiva. La sfida determina l’accesso alla seconda fase intermedia del torneo.

Un solo risultato a disposizione per i rossoverdi, in vista di Pianese-Ternana. Il match (domenica 3 maggio) è valevole per il primo turno fase a gironi e mette in palio l’accesso alla seconda fase intermedia. Come prevede il regolamento: “Le società vincitrici avranno accesso al Secondo Turno.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Notizie correlate

Pontedera-Ternana, la DIRETTA del match dei rossoverdiUna sfida importante per le Fere per invertire la rotta dopo l’uscita dalla Coppa Italia e la brutta sconfitta contro la Torres.

Leggi anche: Ternana, rossoverdi ai Play Off: avversario e regolamento

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Dove vedere Ternana-Pianese: data, orario e diretta; Ternana e Gubbio: domenica in casa contro Pianese e Pineto; Il post partita di Ternana-Pianese, Birindelli: Orgoglioso di far parte di questo gruppo straordinario; Ternana-Pianese 1-3, le pagelle del match: difesa in grande difficoltà. In pochi si salvano.

Ternana-Pianese 1-3: diretta live e risultato finale | Serie CDiretta Ternana-Pianese di Domenica 26 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Video Ternana Pianese (1-3) | Gol e highlights: tris in rimonta dei toscani, antipasto dei play-off (Serie C)Video Ternana Pianese (1-3): gol e highlights della sfida valida per il trentaseiesimo e ultimo turno del girone B della Serie C ... ilsussidiario.net