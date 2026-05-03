Pianese-Ternana la DIRETTA del match dei Play off

Al Comunale di Piancastagnaio si gioca la partita tra Pianese e Ternana, valida per i Play off. La sfida determina quale delle due squadre avanzerà alla fase successiva della competizione. La partita viene trasmessa in diretta, con l’obiettivo di decidere la qualificazione. Entrambe le formazioni si affrontano con l’intento di ottenere il risultato necessario per proseguire nel torneo.

Una qualificazione alla fase successiva è in palio al Comunale di Piancastagnaio tra Pianese-Ternana. Le due formazioni si affrontano per la terza volta in stagione. Nella stagione regolare pareggio a reti inviolate in toscana e successo dei bianconeri (3-1) al Liberati proprio nell’ultima.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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