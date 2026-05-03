Pianese-Ternana 1-1 le pagelle del match | male Donati Garetto e Leonardi Altro passo Orellana
Nel primo turno dei playoff, la partita tra Pianese e Ternana si è conclusa con un pareggio di 1-1. Donati, Garetto e Leonardi sono stati valutati con delle prestazioni deludenti nelle pagelle, mentre Orellana ha ottenuto un altro risultato positivo. Tra i giocatori confermati dal tecnico, Vitali ha ricevuto un voto di 6. La gara ha visto alcune valutazioni negative e altri contributi più discreti, senza ulteriori sviluppi nelle formazioni.
Le pagelle di Pianese-Ternana (Play off primo turno fase a gironi):Vitali 6 confermato da mister Fazio. Salvato in due circostanze dalla traversa. Sul gol subito forse poteva essere maggiormente reattivo. Nel finale salva su SoderoDonati 5 altra gara negativa per il cursore. Non riesce mai a.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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