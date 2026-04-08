Juventus Next Gen-Ternana 2-1 le pagelle del match | male Donati e McJannet Primo gol per Aramu

Nella partita tra Juventus Next Gen e Ternana, terminata 2-1, sono stati assegnati i voti ai giocatori delle due squadre. Dall’analisi delle prestazioni, il portiere della Ternana ha ricevuto un punteggio di 5,5, con commenti che evidenziano una prestazione poco impegnata. Donati ha invece ricevuto un voto insufficiente a causa di errori evidenti in entrambe le reti segnate dai padroni di casa. Durante il match, Aramu ha segnato il suo primo gol stagionale.

Le pagelle rossoverdi di Juventus Next Gen-Ternana:D’Alterio 5,5 poco impegnato nel complesso. Rinuncia ad uscire sul traversone che consente a Guerra di firmare il 2-1Donati 5 errori da matita rossa in entrambi i gol dei bianconeri. Sul primo è in ritardo mentre nella circostanza del secondo gol. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Juventus Next Gen-Ternana, le formazioni UFFICIALI del recupero: debutta Aramu dal primo minutoLe formazioni di Juventus Next Gen-Ternana si affrontano nel recupero della sfida rinviata, a causa degli impegni delle nazionali (ore 14. Juventus Next Gen Ternana 1-1 LIVE: Aramu fulmina Mangiapoco, tutto in parità al Moccagattadi Marco BaridonJuventus Next Gen Ternana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie C... Temi più discussi: Tabellino partita Ternana vs Juventus Next Gen; Juventus Next Gen – Ternana: info biglietteria per assistere alla partita; Juventus - Ternana; Anghelè e Guerra non bastano, pari Next Gen a Perugia: come cambia la classifica. LIVE - JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA 2-1, Guerra riporta avanti i bianconeriBenvenuti nella webcronaca di Juventus Next Gen-Ternana, gara valida per il recupero della 34esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. ternananews.it LIVE - JUVENTUS NEXT GEN-TERNANA 1-1, show si Leonardi e rigore per le FereBenvenuti nella webcronaca di Juventus Next Gen-Ternana, gara valida per il recupero della 34esima giornata del campionato di Serie C, Girone B. ternananews.it Juventus Next Gen aritmeticamente qualificata ai playoff La squadra di Brambilla nel match giocato oggi ha battuto la Ternana per 2-1 grazie alle reti di Puczka e Guerra A quattro giornate dalla fine i bianconeri sono sesti a 48 punti, un piazzamento che v - facebook.com facebook Prima del calcio d’inizio, Simone Guerra è stato premiato per aver raggiunto le 100 presenze con la Juventus Next Gen @BaridonMarco x.com