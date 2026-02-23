Ternana-Forlì 2-1 le pagelle del match | Ndrecka e Orellana i migliori Meno incisivi i subentrati

Ndrecka e Orellana sono stati i giocatori più brillanti nel match tra Ternana e Forlì, che si è concluso con un punteggio di 2-1. La vittoria è stata favorita da alcune azioni decisive, mentre i subentranti hanno avuto meno impatto sul risultato. D’Alterio ha contribuito in modo significativo nel primo tempo, fermando un tentativo pericoloso di Macrì. La partita si è conclusa con una vittoria importante per la squadra di casa.

Gli ingressi di Panico e Garetto non convincono appieno. A centrocampo ottima prova di Andrea Vallocchia D'Alterio 6,5 determinante nella frazione iniziale sulla prodezza balistica di Macrì. Deve migliorare nelle uscite dove appare ancora troppo incerto Donati 6 soffre le incursioni dei biancorossi nel primo tempo, complice una ridotta collaborazione di Kerrigan. Prende le misure agli avversari nella seconda frazione concludendo da esterno a tutta fascia Maestrelli 6,5 riscatta appieno un primo tempo un pochino in apnea. Nella ripresa è decisivo in due chiusure centrali sugli attaccanti ospiti Martella 6,5 prestazione convincente per tutta la durata della gara.