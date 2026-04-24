Valigia speciale e scorta armata | il Fegato etrusco lascia Piacenza per la prima volta

Oggi il Fegato etrusco, rinvenuto nel 1877 a Piacenza, ha lasciato la città per la prima volta. Si tratta di un reperto di grande valore storico e culturale, conservato in un museo locale. Al suo trasferimento hanno partecipato una scorta armata e una valigia speciale, garantendo la sicurezza durante il viaggio. La partenza del reperto ha attirato l’attenzione di diversi addetti ai lavori e appassionati di archeologia.

Il Fegato etrusco ha lasciato oggi Piacenza per la prima volta nella storia dal suo ritrovamento, nel 1877. Il prezioso oggetto in bronzo, realizzato oltre due millenni fa e custodito presso i Musei Civici di Palazzo Farnese, è partito per gli Stati Uniti d'America con destinazione finale San.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Edoardo Callegari reinterpreta il fegato etrusco alla Biennale di VeneziaIl celebre Fegato etrusco di Piacenza, tra i più rilevanti reperti per la comprensione delle pratiche divinatorie del mondo antico, sarà protagonista... Molinette senza precedenti: 32enne con cuore e fegato invertiti salvato con "trapianto combinato", è la prima volta al mondoNato con gli organi interni invertiti, l'unica salvezza era un trapianto in blocco di cuore e fegato eseguito con professionalità e creatività dai...