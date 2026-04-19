Phisikk du role – Il Partito come participio passato del verbo partire

L’episodio della visita di un esponente politico alla signora Berlusconi ha suscitato reazioni critiche, considerate sprezzature da parte di chi ha assistito all’evento. La scena si è svolta in un contesto in cui i toni e le reazioni sono stati variamente interpretati, con alcuni che hanno commentato con disprezzo e altri mantenendo un atteggiamento più disteso. La visita ha fatto discutere nel panorama politico italiano, attirando l’attenzione su comportamenti e atteggiamenti dei protagonisti.

Ha prodotto diffuse sprezzature sotto nasi evidentemente adusi ad aromi celestiali, ben altri rispetto a quelli mefitici che circolano nell’Italia politica, l’episodio della visita di Tajani alla signora Berlusconi. Il quale fatto, se non è stato rubricato come il replay dell’Umiliazione di Canossa (25-27 gennaio 1077), è soltanto perché Marina non è Papa e Tajani non è Enrico IV e fuori non c’era la neve. Per il resto si è argomentato cospicuamente sull’inappropriatezza dell’intervento a gamba tesa dell’erede di Silvio Berlusconi nelle vicende interne di un partito e della sua proiezione in Parlamento e nel governo, che testimonierebbero la tendenza a considerare Forza Italia una sorta di proprietà di famiglia, infrangendo i canoni della corretta dialettica democratica interna di partito.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Phisikk du role – Il Partito come participio passato del verbo partire Notizie correlate Phisikk du role – Il mistero della Giorgia CherubinaSe Bruno Valentinetti, sacrestano e artista autodidatta, non avesse proceduto, con la vampata creativa che si addice al pittore di razza, ad ornare... Leggi anche: Phisikk du role – Fenomenologia del Centro, tra correnti, tentativi e un futuro tutto da scrivere Contenuti utili per approfondire Si parla di: Europeismo e atlantismo, è ancora possibile legarli in un progetto politico? I dubbi di Merlo. Phisikk du role – Il Partito come participio passato del verbo partireLa visita di Tajani alla signora Berlusconi ha scandalizzato molti, come se vivessimo ancora negli anni Ottanta. Ma i partiti di massa ... formiche.net Phisikk du role – Il mistero della Giorgia CherubinaSe Bruno Valentinetti, sacrestano e artista autodidatta, non avesse proceduto, con la vampata creativa che si addice al pittore di razza, ad ornare con il volto di Giorgia Meloni il mezzo busto ... formiche.net