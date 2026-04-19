Oggi alle 19:00 i Boston Celtics affrontano i Philadelphia 76ers nel primo turno dei playoff NBA. La partita si svolge nel contesto della serie al primo turno, con i Celtics che sfidano i 76ers senza la presenza del giocatore Embiid. La sfida rappresenta l'apertura della serie tra le due squadre.

I Boston Celtics affrontano oggi, domenica 19 aprile 2026 alle ore 19:00, i Philadelphia 76ers per l’inizio della serie al primo turno dei Playoffs. Nonostante il divario nelle statistiche stagionali veda i Boston come favoriti, la sfida si preannuncia complessa a causa delle dinamiche di ritmo e gestione del pallone che caratterizzano le due formazioni. Il confronto tra le due squadre mette in luce una discrepanza netta nei parametri di efficienza. I Boston arrivano con un net rating posizionato al quarto posto nella lega, supportati da un attacco che è il secondo più prolifico del campionato e da una difesa che si colloca tra le prime cinque per rendimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff NBA: Boston sfida Philadelphia senza Embiid nel derby del ritmo

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