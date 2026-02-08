I Philadelphia 76ers vincono in casa contro i Phoenix Suns grazie a una grande prestazione di Embiid e Maxey. Embiid segna punti pesanti e guida l’attacco, mentre Maxey si fa notare per le sue invenzioni in campo. La squadra di casa mette subito pressione, sfruttando la combinazione dei due giocatori e conquistando così una vittoria importante.

Nel confronto tra i 76ers e i Suns, Joel Embiid ha guidato i padroni di casa con una prova offensiva decisiva, sostenuto da Tyrese Maxey. La serata ha messo in evidenza una partita tesa, con i 76ers capaci di imporre ritmo e controllo nei momenti chiave, chiudendo con una vittoria che lascia in evidenza sia l’efficacia delle mani calde sia la solidità difensiva nei momenti critici. Il risultato finale è stato di 109-103. La contesa ha visto una partenza equilibrata, con i padroni di casa in grado di portare al primo allungo decisivo dopo i terzi tre quarti, chiudendo il terzo parziale avanti 81-71. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Embiid e Maxey trascinano i Philadelphia 76ers alla vittoria contro i Phoenix Suns

