I Philadelphia 76ers hanno conquistato una vittoria storica contro i Boston Celtics in gara-7, giocata al TD Garden. Per la prima volta dal 1982, i 76ers vincono una serie di playoff contro i Celtics, dopo aver recuperato da uno svantaggio di 1-3. La sfida si è conclusa con il successo dei 76ers, segnando un risultato record in questa fase della competizione.

Per la prima volta dal 1982 i Philadelphia 76ers vincono una serie di playoff contro i Boston Celtics, completando la rimonta da 1-3 con il successo in gara-7 al TD Garden. Ma non è l'unico record della partita. I Celtics rivoluzionano il quintetto inserendo Ronald Harper jr., Baylor Scheierman e Luka Garza, ma nessuno dei tre segns neanche un punto: non era mai successo nella storia dei playoff. Oltre alla super prestazione di Embiid (34 punti con 12 rimbalzi), il protagonista della serata è il rookie VJ Edgecombe, che con 23 punti diventa la prima matricola nella storia a realizzare una gara-7 da almeno 20 punti, 5 rimbalzi e 5 triple..🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Philadelphia-Boston, gara-7 da record: guarda il crollo dei Celtics

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