Boston un crollo clamoroso! Embiid domina Philadelphia vince in casa Celtics e li butta fuori dai playoff

Nella notte si è consumato un crollo clamoroso dei Boston Celtics, che avevano guidato la serie 3-1 e sembravano vicini alla qualificazione. Durante la partita, i padroni di casa hanno perso Tatum, uno dei loro principali giocatori, e hanno subito un dominio totale da parte di Philadelphia. Embiid si è distinto come protagonista assoluto, contribuendo alla vittoria che ha eliminato i Celtics dai playoff.

I Celtics scherzano con il fuoco e alla fine si bruciano. Avanti 3-1 nella serie Boston si fa riprendere da Philadelphia per subire poi il ko in gara-7 davanti al pubblico amico. Un match che parte nel modo peggiore, con la notizia del forfait di Tatum, si complica subito e alla fine prende la via di Philadelphia che vince con merito 109-100. Un epilogo davvero sorprendente in una serie che sembrava già nelle mani di Boston, incapace però di produrre una sorta di piano-B quando le triple non entrano con regolarità. E anche in gara-7 il 13-49 dalla lunga distanza diventa un macigno per le ambizioni dei Celtics. Joe Mazzulla riceve pessime notizie all’infermeria con Tatum ed è costretto ai box e si inventa il più sorprendente dei quintetti titolari promuovendo Scheierman, Harper Jr.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Boston, un crollo clamoroso! Embiid domina, Philadelphia vince in casa Celtics e li butta fuori dai playoff Notizie correlate Playoff NBA: Boston sfida Philadelphia senza Embiid nel derby del ritmoI Boston Celtics affrontano oggi, domenica 19 aprile 2026 alle ore 19:00, i Philadelphia 76ers per l’inizio della serie al primo turno dei Playoffs. Nba, ai playoff Houston batte Lakers e si salva: Boston domina a PhiladelphiaHouston vince gara 4 del primo turno di playoff Nba contro i Lakers 115-96 e resta in corsa accorciando 3-1 nella serie. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Boston, un crollo clamoroso! Embiid domina, Philadelphia vince in casa Celtics e li butta fuori dai playoff; Como, botta alla testa per Nico Paz. Non vedo bene. Sostituito da Caqueret. Dal Lecce al Lecce: Cremonese, tutti i retroscena sul clamoroso crollo in zona retrocessione. Cosa filtra su Davide NicolaUn crollo improvviso e dai contorni difficilmente spiegabile. Che rimette tutto in discussione nella volata da qui al termine della stagione per assicurarsi la permanenza in Serie A e che solleva più ... calciomercato.com