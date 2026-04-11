Boston Celtics record NBA da capogiro | 29 triple travolgono i Pelicans

I Boston Celtics hanno ottenuto una vittoria schiacciante contro i New Orleans Pelicans, con il punteggio di 144-118. Durante la partita, i padroni di casa hanno realizzato 29 tiri da tre punti, stabilendo un record stagionale. Con questa vittoria, i Celtics si sono garantiti la seconda posizione nella Eastern Conference e il primo posto nella Atlantic Division. La partita si è giocata al TD Garden, il loro stadio di casa.

Il TD Garden è stato teatro di una prestazione balistica senza precedenti, dove i Boston Celtics hanno travolto i New Orleans Pelicans con un netto 144-118, assicurandosi matematicamente la seconda posizione nella Eastern Conference e il primato nella Atlantic Division. La serata del sabato 11 aprile 2026 resterà negli annali per l’efficienza dal perimetro dei biancoverdi, che sono riusciti a pareggiare il record assoluto della franchigia e della NBA realizzando ben 29 schiacciate da tre punti. L’efficienza estrema del sistema Boston e il festival del tiro da tre. La vittoria di Boston non è stata solo una questione di punteggio, ma una dimostrazione di precisione tattica che ha messo in crisi le difese della Louisiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boston Celtics, record NBA da capogiro: 29 triple travolgono i Pelicans Leggi anche: NBA, OKC ferma Cleveland: Celtics travolgono i Lakers, Magic beffano i Clippers Nba, i Boston Celtics strapazzano i Lakers. Oklahoma supera ClevelandLos Angeles (Stati Uniti), 23 febbraio 2026 – In palio non c’era il titolo Nba come nelle epiche sfide che riportano alla mente degli appassionati di... Temi più discussi: Celtics esagerati con Tatum e Brown, 53 punti nel primo quarto a Miami; Heat vs Celtics risultato e pronostici; NBA, risultati della notte: Boston batte Charlotte, OKC travolge i Lakers. Highlights; NBA, vittoria importante in chiave playoff per i New York Knicks. Celtics catch fire from deep, tie NBA record with 29 threes to clinch No. 2 seedBoston did more than clinch the No. 2 seed. They caught fire, tied an NBA record, and reminded everyone just how dangerous they can be. sportingnews.com Celtics-Pelicans Player Grades and Stats: Record Shooting Fuels Blowout, Clinches 2ndThe Celtics were as hot as any team in NBA history on Friday night, and their game against New Orleans was never in doubt ... msn.com Una partita serrata al Madison Square Garden è finita a favore dei New York Knicks contro i Boston Celtics. I Knicks si sono imposti 112-106 grazie soprattutto a Josh Hart (26 punti di cui 15 nel quarto quarto). Jalen Brunson ha guidato i suoi Knicks con 25 pun - facebook.com facebook Boston Celtics, Jayson Tatum supera il test MSG: ritorno simbolico dopo l’infortunio x.com