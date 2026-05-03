I sette paesi dell’Opec+ hanno annunciato un incremento della produzione di petrolio pari a 188 mila barili al giorno. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o le modalità di attuazione. La misura si inserisce in un contesto di variazioni nelle politiche di produzione dei paesi membri dell’organizzazione. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

“ I sette paesi dell’ Opec+ hanno deciso di attuare un aumento della produzione di 188 mila barili al giorn o. I sette stati, che avevano precedentemente annunciato ulteriori aggiustamenti volontari ad aprile e novembre 2023, sono Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman e si sono riuniti in modalità virtuale oggi per esaminare le condizioni e le prospettive del mercato globale”. E’ quanto comunica l’Opec in una nota. La decisione arriva dopo il ritiro dal cartello degli Emirati Arabi Uniti. “Nel loro impegno collettivo a sostegno della stabilità del mercato petrolifero, i sette paesi partecipanti hanno deciso di aumentare la produzione di 188 mila barili al giorno, attingendo agli ulteriori aggiustamenti volontari annunciati ad aprile 2023.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Petrolio, i 7 Paesi Opec+ aumentano la produzione di 188mila barili al giorno

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