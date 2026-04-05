OPEC+ aumenta la produzione di petrolio | +206.000 barili al giorno da maggio

L’OPEC+ ha annunciato un incremento della produzione di petrolio di 206.000 barili al giorno a partire da maggio. La decisione è stata presa in risposta ai conflitti in Iran e alle tensioni in Medio Oriente, che hanno portato a una maggiore volatilità nei mercati energetici. La misura mira a stabilizzare l’offerta di greggio e a gestire le ripercussioni delle tensioni regionali sulla disponibilità di petrolio a livello globale.

L’ OPEC+ ha deciso di aumentare ancora le quote di produzione di greggio per via della guerra in Iran e le rappresaglie in Medio Oriente che continuano ad agitare i mercati energetici. Il gruppo, che riunisce tra gli altri grandi produttori come Arabia Saudita e Russia, oltre a diversi Paesi del Golfo colpiti direttamente dagli attacchi di Teheran, «ha deciso di attuare un aggiustamento della produzione» pari a 206.000 barili al giorno a partire da maggio. L’OPEC+ ha avvertito che il ripristino degli impianti energetici danneggiati nei recenti attacchi «è costoso e richiede molto tempo», con possibili effetti sulle forniture globali di petrolio anche nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - OPEC+ aumenta la produzione di petrolio: +206.000 barili al giorno da maggio Leggi anche: L'Opec ha deciso un aumento della produzione di 206mila barili al giorno Trump: "Aprite Hormuz, bastardi: accordo o devasto tutto". Petrolio, l'Opec aumenta la produzione. "Drone Usa partito da Sigonella" Cresce l'allarme tra analisti e militari per l'esaurimento delle scorte di missili intercettori, elemento chiave delle difese aeree occidentali,... Temi più discussi: OPEC+, fonti: domenica probabile valutazione di un nuovo aumento della produzione di petrolio; Trump minaccia l’Iran: Aprite lo Stretto o vivrete l’inferno. Ma credo che domani ci sarà l’accordo. Teheran: Stai bruciando l’America; L’OPEC+ aumenta la quota di produzione di petrolio alla riunione del 5 aprile – Reuters. OPEC+ aumenta la produzione di petrolio: +206.000 barili al giorno da maggioL’ OPEC+ ha deciso di aumentare ancora le quote di produzione di greggio per via della guerra in Iran e le rappresaglie in Medio Oriente che continuano ad ... gazzettadelsud.it Petrolio, Opec+ aumenta la produzione: 206 mila barili al giorno a maggioPetrolio, Opec+ aumenta la produzione L'OPEC+ ha deciso di aumentare ancora le quote di produzione di greggio per via della guerra in Iran e le ... affaritaliani.it I Paesi Opec aumentano la produzione: quanti barili in commercio x.com Opec+, allarme sicurezza: attacchi alle infrastrutture energetiche minacciano l’offerta globale facebook