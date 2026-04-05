L'OPEC+ ha annunciato un incremento della produzione di greggio, motivato dalle tensioni in Medio Oriente e dal conflitto in Iran. La decisione prevede un aumento di barili disponibili sul mercato, mentre i mercati energetici reagiscono alle nuove direttive. Questa scelta si inserisce in un quadro di instabilità regionale che continua a influenzare l'offerta di petrolio a livello globale.

L'OPEC+ ha deciso di aumentare ancora le quote di produzione di greggio per via della guerra in Iran e le rappresaglie in Medio Oriente che continuano ad agitare i mercati energetici. Il gruppo, che riunisce tra gli altri grandi produttori come Arabia Saudita e Russia, oltre a diversi Paesi del Golfo colpiti direttamente dagli attacchi di Teheran, "ha deciso di attuare un aggiustamento della produzione" pari a 206.000 barili al giorno a partire da maggio. L'OPEC+ ha avvertito che il ripristino degli impianti energetici danneggiati nei recenti attacchi "è costoso e richiede molto tempo", con possibili effetti sulle forniture globali di petrolio anche nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I Paesi Opec aumentano la produzione: quanti barili in commercio

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