A Pescara, un progetto coinvolge bambini che si trasformano in piccoli detective dell’orto, partecipando a un’attività organizzata da un’associazione locale. Le donne che guidano i giovani agricoltori sono figure di riferimento che li accompagnano durante le visite e le attività legate alla cura delle piante. La iniziativa si svolge in collaborazione con la fioritura di un evento dedicato alla promozione dell’agricoltura urbana e della sostenibilità.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i bambini a diventare veri detective dell'orto?. Chi sono le donne che guidano i piccoli agricoltori a Pescara?. Quali prodotti locali hanno incontrato le famiglie nel porto turistico?. Perché educare i giovani è fondamentale per difendere il Made in Italy?.? In Breve Imprenditrici Carla Di Michele, Guido Di Primio e altre hanno guidato i laboratori didattici.. Aziende come Hopera, Mercurius e Sandro Di Giacomo hanno esposto prodotti locali al porto.. L'evento ha coinvolto diverse realtà di Campagna Amica e i Consorzi Agrari locali.. Pietropaolo Martinelli ha sottolineato la necessità di difendere il made in Italy dai mercati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, piccoli detective dell’orto: successo a Florviva

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