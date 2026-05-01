Florviva a Pescara | 250 marchi e il fascino delle piante carnivore

A Pescara si è aperta la 48esima edizione di Florviva, con l’esposizione al Marina di 150 espositori provenienti da diverse regioni. La manifestazione presenta circa 250 marchi e offre percorsi tematici dedicati al settore florovivaistico abruzzese. Tra le attrazioni figurano anche le piante carnivore, che hanno attirato l'attenzione dei visitatori. L’evento si svolge fino a una data da definire.

? Cosa sapere Inaugurata a Pescara la 48esima edizione di Florviva con 150 espositori al Marina.. L'evento promuove il settore florovivaisistico abruzzese con 250 marchi e percorsi tematici.. Questa mattina a Pescara, i presidenti Di Primo e Matricardi hanno tagliato il nastro della 48a edizione di Florviva, inaugurando al Marina un percorso tra 150 espositori e oltre 250 marchi specializzati. L’evento, che vede la partecipazione attiva di Assoflora e dell’associazione Arfa insieme alla Camera di Commercio Chieti Pescara, apre le porte al pubblico con ingresso gratuito fino a domenica 3 maggio. La manifestazione, che si svolge dalle ore 10...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Florviva a Pescara: 250 marchi e il fascino delle piante carnivore Notizie correlate Rosolini: 250 piante creano una microforesta industrialeUn nuovo polmone verde è nato domenica 8 marzo nel cuore della zona artigianale di Rosolini, dove oltre 250 piante autoctone sono state messe a... Il fascino delle sirene del PontelungoHo letto sul Resto del Carlino che le quattro sirene in marmo poste ai piedi del Pontelungo riaperto al traffico sono state restaurate l’ultima volta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Torna la Mostra del Fiore-Florviva a Pescara: domani 1° maggio l’apertura; Mostra del Fiore-Florviva 2026: al via a Pescara la 48ª edizione; Torna dal 1° al 3 maggio la Mostra del Fiore-Florviva al Porto Turistico di Pescara. Pescara inaugura la 48ª Mostra del Fiore – FlorvivaAperta al Marina di Pescara la 48ª Mostra del Fiore–Florviva: 150 espositori, quattro mostre tematiche e un ricco programma di eventi fino al 3 maggio ... abruzzonews.eu Mostra del Fiore-Florviva 2026: al via a Pescara la 48ª edizioneDal 1° al 3 maggio 2026 il porto turistico di Pescara ospita la 48ª Mostra del Fiore-Florviva: 150 espositori, mostre tematiche, laboratori e novità come la sezione dedicata alle piante carnivore ... abruzzonews.eu PESCARA, BOOM DI PRESENZE AL PORTO TURISTICO PER FLORVIVA GUARDA IL SERVIZIO #portoturistico #peecara #florviva Carlo Masci, il Sindaco Giusto per Pescara - facebook.com facebook Mostra del Fiore-Florviva 2026: al via a Pescara la 48ª edizione x.com