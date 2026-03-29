Tappetoni orto e poche regole | viaggio nei nidi in casa tra tagesmutter e Piccoli gruppi educativi

In alcune strutture dedicate alla prima infanzia, ambienti accoglienti sono allestiti con tappetoni morbidi, libri tattili, cubi di stoffa, giochi in legno e pennarelli colorati. Le stanze sono organizzate con poche regole, creando uno spazio in cui i bambini possono muoversi e giocare liberamente. Tra tagesmutter e piccoli gruppi educativi, queste case si trasformano in ambienti di crescita e scoperta.

Tra liste d’attesa sature e nuovi modelli pedagogici, Pge e tagesmutter offrono un’educazione "lenta" e familiare. Ma il settore sbatte contro il muro della precarietà e della mancanza di tutele Tappetoni morbidi, natura e ritmi a misura di bambino: anche in Romagna cresce la richiesta per i nidi "in casa", dai Pge alle tagesmutter. Un viaggio tra le storie di chi ha scelto la pedagogia lenta, scontrandosi però con la precarietà economica e un sistema pubblico che non sempre riconosce il valore di questa scelta domestica. Il piano per la difesa di Forlì: 200 edifici da sacrificare, i quartieri non difendibili e 14 kmq allagabili. Tutte le mappe 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Tappetoni, orto e poche regole: viaggio nei nidi in casa tra tagesmutter e Piccoli gruppi educativi Articoli correlati Servizi educativi, nuovi materiali per nidi e scuole d’infanziaUn investimento concreto per potenziare le attività in classe e negli spazi indoor dei servizi 0-6. Leggi anche: Storie di casa Arconati, viaggio nei secoli tra i protagonisti della Villa