Lunedì 6 aprile 2026 alle 17.30, presso il Pala Barton Energy di Perugia, si svolge il primo match delle semifinali scudetto tra la squadra di casa e la formazione di Piacenza. La partita segna l'inizio di una serie che deciderà quale squadra accederà alla finale del campionato italiano di pallavolo. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con obiettivi di qualificazione e punti in palio.

Lunedì 6 aprile 2026, alle ore 17.30, il Pala Barton Energy di Perugia ospita il primo incontro delle Semifinali Scudetto tra Sir Susa Scai Perugia e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La sfida, trasmessa in diretta tramite VBTV, segna l’inizio della fase decisiva del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026. Il match rappresenta l’apertura di una serie giocata al meglio delle cinque partite. Il vincitore di questo scontro otterrà il diritto di disputare la Finale Scudetto, dove incontrerà la squadra che uscirà vincitrice dal confronto tra Civitanova e Verona. Un primato storico e il peso dei precedenti. Per la prima volta nella storia dei Play Off Scudetto, queste due realtà si affrontano in una semifinale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scudetto: Perugia sfida Piacenza, Block Devils puntano al primato

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