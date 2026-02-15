Conegliano vince con le seconde linee Sillah e Adigwe brillanti in Serie A1 Perugia retrocede

Conegliano ha conquistato una vittoria importante contro Perugia grazie alle seconde linee, mentre Sillah e Adigwe si sono distinti in Serie A1. Perugia, invece, rischia la retrocessione dopo una stagione difficile che si è conclusa con la sconfitta sul proprio campo. La partita di ieri ha visto in campo molte giovani scelte dall’allenatore, che hanno dato prova di determinazione. Per le umbre, questa sconfitta significa il sorpasso in classifica da parte di una squadra di metà graduatoria.

Conegliano aveva già matematicamente conquistato il primo posto nella regular season della Serie A1 di volley femminile con due turni di anticipo e ormai non poteva più inseguire l'obiettivo di chiudere da imbattuta, dunque la partita sul campo di Perugia non aveva più di tanto da dire per le Campionesse d'Europa. Daniele Santarelli ha deciso di operare un ampio turnover per affrontare il fanalino di coda di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Le Campionesse d'Italia si sono imposte per 3-1 (25-18; 21-25; 25-17; 26-24) grazie all'ottimo supporto di tutte le riserve: la schiacciatrice Fatoumatta Sillah (22 punti), l'opposto Merit Adigwe (12), il martello Nika Daalderop (14), la regista Jenna Ewert (4), le centrali Marina Lubian (5) e Matilde Munarini (7), il libero Serena Scognamillo (80% di ricezione positiva).