Volley A1 femminile la sconfitta di Conegliano costa alla Bartoccini MC Restauri Perugia la retrocessione

Il risultato negativo di Conegliano ha determinato la retrocessione della Bartoccini MC Restauri Perugia in serie A1 femminile. La squadra umbra si gioca tutto nell’ultimo match in programma, in casa contro Chieri, che deciderà il suo destino in campionato. La sconfitta subita contro le pantere ha lasciato poca speranza di salvezza alle ragazze di Perugia.

C'è anche il verdetto matematico: le Black Angels giocheranno il prossimo anno in A2. Non basta una prova più che dignitosa, ora la ricostruzione Ormai è ufficiale: la stagione della Bartoccini MC Restauri Perugia si concluderà nel prossimo fine settimana con la sfida casalinga contro Chieri. Non ci saranno ulteriori appendici. Le Black Angels hanno confermato di aver ritrovato la grinta, ma troppo tardi: quello di massima serie è un campionato che non aspetta nessuno e quando ci si impantana risulta poi molto difficile uscire. La prestazione dunque c'è stata, malgrado l'ennesima sorpresa negativa: nel roster che ha preso parte alla gara del PalaVerde non c'era Ivana Vanjak, che ha rescisso il contratto con la società rossonera nelle ore immediatamente precedenti la gara.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La Bartoccini MC Restauri Perugia si prepara alla nuova stagione di Volley A1 femminile rinforzando il suo roster.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.