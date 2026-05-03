Perugia positivo alla cannabis ma assolto | Non era pericoloso alla guida

Un uomo di Perugia, inizialmente condannato per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stato infine assolto dopo un procedimento giudiziario. La sua posizione è stata rivista a seguito di una decisione della Corte Costituzionale, che ha determinato l’annullamento della condanna. La vicenda aveva preso il via con un decreto penale di condanna, ma la pronuncia definitiva ha portato all’assoluzione, in quanto la sua condotta non è risultata pericolosa.

Era stato raggiunto da un decreto penale di condanna per guida sotto l’effetto di stupefacenti, ma alla fine, grazie a un intervento epocale della Corte Costituzionale, è stato assolto. Il caso dell’automobilista perugino è il primo relativo agli effetti della sentenza n. 102026 della Consulta.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Positivo alla cannabis, non rispetta la precedenza: grave incidente in Slovenia Senza casco e positivo alla cannabis causa un incidente e scappa a nuotoAlle 14:06 si è verificato un incidente stradale a Capodistria, nella zona di Badaševica, e il responsabile è fuggito.