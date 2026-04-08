Perugia messa in sicurezza di alberature pericolose | modifiche alla circolazione
Il Comune di Perugia ha emesso un’ordinanza il 7 aprile 2026 che modifica temporaneamente la circolazione stradale. La decisione riguarda interventi su alberature che sono crollate o risultano pericolose. Questi lavori si svolgeranno in vista della messa in sicurezza della scarpata situata in via del Mercato Coperto. La modifica alla circolazione resterà in vigore fino al completamento degli interventi.
Con ordinanza n. 569 del 7 aprile 2026 il Comune di Perugia ha disposto modifiche alla circolazione per consentire interventi su alberature crollate o potenzialmente pericolose, in vista della successiva messa in sicurezza della scarpata in via del Mercato Coperto.Le disposizioni resteranno in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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