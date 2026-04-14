Prove di trazione in viale Europa alberature sotto esame | No abbattimenti evitabili ma sicurezza prima di tutto
In viale Europa sono in corso prove di trazione e controlli sulle alberature, dopo il crollo di un grande pino che ha provocato danni a veicoli in sosta e a un autobus. La strada è parzialmente chiusa al traffico per motivi di sicurezza, mentre gli esperti stanno valutando lo stato degli alberi senza prevedere abbattimenti evitabili. La situazione rimane sotto attenzione per garantire la sicurezza delle persone e delle cose.
Lavori in corso in viale Europa, parzialmente chiuso al traffico veicolare a seguito del crollo di un grosso pino, che solo per un caso fortuito non ha causato vittime ma solo danni materiali ad auto in sosta e ad un bus in transito (qui la notizia).Anche questa mattina, martedì 14 aprile, sono.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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