Prove di trazione in viale Europa alberature sotto esame | No abbattimenti evitabili ma sicurezza prima di tutto

In viale Europa sono in corso prove di trazione e controlli sulle alberature, dopo il crollo di un grande pino che ha provocato danni a veicoli in sosta e a un autobus. La strada è parzialmente chiusa al traffico per motivi di sicurezza, mentre gli esperti stanno valutando lo stato degli alberi senza prevedere abbattimenti evitabili. La situazione rimane sotto attenzione per garantire la sicurezza delle persone e delle cose.