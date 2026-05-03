Perugia incuria al Bosco didattico | Qualcuno ha incendiato la parte finale del canale

A Perugia, è stato segnalato un incendio che ha interessato la parte finale di un canale di adduzione di acqua alla centrale idroelettrica. L'episodio ha causato danni su un tratto di oltre cento metri, secondo quanto riferito da fonti locali. L'incidente si è verificato in un'area soggetta a incuria e abbandono, senza che siano state fornite dettagli sulle cause o eventuali responsabili.