Perugia incuria al Bosco didattico | Qualcuno ha incendiato la parte finale del canale
A Perugia, è stato segnalato un incendio che ha interessato la parte finale di un canale di adduzione di acqua alla centrale idroelettrica. L'episodio ha causato danni su un tratto di oltre cento metri, secondo quanto riferito da fonti locali. L'incidente si è verificato in un'area soggetta a incuria e abbandono, senza che siano state fornite dettagli sulle cause o eventuali responsabili.
"L'altro giorno qualcuno ha incendiato per oltre cento metri la parte finale del canale di adduzione di acqua alla centrale idroelettrica". Queste le parole di Claudio Bazzarri, ex assessore del Comune di Perugia, che sui social ha segnalato la situazione di incuria in cui si trova attualmente il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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