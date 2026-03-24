Il No della Gen Z al referendum Alice Spilla | Questa generazione non rifiuta la politica ma ne rifiuta gran parte della rappresentanza attuale perché ha smesso di credere che esista qualcuno davvero interessato al nostro futuro

La generazione Z ha espresso un netto rifiuto nei confronti del referendum, secondo quanto dichiarato da Alice Spilla. Spilla ha affermato che questa generazione non si oppone alla politica in sé, ma alla rappresentanza politica attuale, perché non si riconosce in chi la rappresenta. Sono state raccolte testimonianze di giovani, alcuni alla prima esperienza di voto, di diversa provenienza e opinione.

Secondo le prime analisi della partecipazione al voto: la generazione Z, dai 18 ai 28 anni, ha il 67% di partecipazione, con il 58,5% per il No. Alice fa parte di questo gruppo. La ragazza spiega: «La campagna elettorale ha confermato i miei timori: una città sommersa di manifesti per il Sì, esponenti di governo contraddittori e una strumentalizzazione costante della cronaca. Ho scelto di ascoltare chi la legge la applica — magistrati e avvocati — e chi lo rende possibile: i giovani precari che, finiti i fondi PNRR, resteranno senza impiego. La nostra Giustizia ha bisogno di riforme, è vero, ma di assunzioni e indipendenza, non di un guinzaglio politico». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il No della Gen Z al referendum, Alice Spilla: «Questa generazione non rifiuta la politica, ma ne rifiuta gran parte della rappresentanza attuale, perché ha smesso di credere che esista qualcuno davvero interessato al nostro futuro» Articoli correlati Leggi anche: Futuro Nazionale già regstrato, Generazione Xa e i soldi della politica: chi c’è davvero dietro il progetto di Roberto Vannacci Leggi anche: Futuro Nazionale già registrato, Generazione Xa e i soldi della politica: chi c’è davvero dietro il progetto di Roberto Vannacci