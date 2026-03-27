Un ragazzo di 13 anni ha scritto un messaggio in cui minaccia di uccidere una insegnante di francese, scrivendo frasi come “la uccido” e “tanto non sono punibile”. Il testo, condiviso sui social, ha suscitato forti reazioni e preoccupazioni. Un avvocato ha commentato che il giovane potrebbe essere stato influenzato da qualcun altro. La vicenda si svolge in un paese della provincia di Bergamo.

Trescore Balneario (Bergamo), 26 marzo 2026 – Quel testo mette i brividi, a partire dal titolo: “Manifesto. La soluzione definitiva”. A maggior ragione se si pensa che l’autore è il ragazzino 13enne di terza media che mercoledì mattina nel corridoio della scuola Leonardo da Vinci, a Trescore Balneario, ha accoltellato la sua insegnante di francese, Chiara Mocchi, di 57 anni. Un testo carico di rabbia, rancore, disagio, solitudine. Scrive di essere giunto alla conclusione che “non posso più vivere così”. A soli 13 anni, accenna a una vita piena di ingiustizie, “mancanza di rispetto e banalità”. Una realtà di cui dice di averne abbastanza, fino a maturare la soluzione perfetta, quella di “prendere in mano la situazione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La prof di francese accoltellata, la rabbia e il delirio social del 13enne: “La uccido, è la soluzione finale. Tanto non sono punibile”. L’avvocato: “Qualcuno lo ha influenzato”

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