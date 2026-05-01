Perugia 60 appuntamenti per il Festival sulla parità di genere

A Perugia, dal 4 al 9 maggio 2026, si svolgerà il Festival sulla parità di genere con sessanta eventi programmati. La manifestazione coinvolge diverse location della città e prevede incontri, workshop e iniziative culturali dedicati alle tematiche di uguaglianza e diritti. La rassegna si inserisce nel calendario cittadino e si rivolge a un pubblico ampio, con l’obiettivo di promuovere il dibattito e la sensibilizzazione sui temi di genere.

? Cosa sapere Perugia ospita dal 4 al 9 maggio 2026 sessanta appuntamenti sul Festival della parità.. L'iniziativa di Associazione Intersezioni ETS coinvolge l'Università e l'OSCE di Vienna.. Dal 4 al 9 maggio 2026, Perugia si trasformerà nel fulcro del dibattito internazionale sulla parità di genere con la seconda edizione del Festival Internazionale dedicato ai diritti e all’inclusione sociale. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Intersezioni ETS, raddoppia la propria portata temporale passando dai tre giorni dell’edizione precedente a un programma intensivo di sei giornate, portando in calendario sessanta appuntamenti tra panel, workshop, incontri letterari, speed date e lezioni aperte nei vari Dipartimenti universitari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia, 60 appuntamenti per il Festival sulla parità di genere Notizie correlate Perugia ospita il Festival internazionale della parità di generePerugia ospiterà la seconda edizione del Festival internazionale della parità di genere. Poste, parità di genere oltre il 60%: nel Palermitano oltre mille donne impiegate in ufficio e come portalettereAll’indomani della Giornata internazionale della Donna, i numeri della presenza femminile di Poste Italiane in provincia di Palermo confermano... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La parità di genere in 60 eventi. Presentata l'iniziativa a Palazzo Donini: festival a Perugia dal 4 al 9 maggio; Parità di genere, c’è il progetto . Un Festival delle buone pratiche per un mondo più aperto alle donne; Parità di genere, la sfida continua a Perugia; Festival Internazionale per la Parità di Genere: Perugia e i suoi. A Perugia il 'Festival internazionale per la parità di genere'Sarà un appuntamento per immaginare insieme un futuro più equo, inclusivo e in pace la prima edizione del Festival internazionale per la parità di genere, che proporrà a Perugia, dal 16 al 18 ... ansa.it Perugia Il Festival per la parità di genereTre giornate intensissime con oltre 30 appuntamenti, tre spettacoli, più di 100 speaker nazionali e internazionali e una programmazione vorticosa che intreccia talk, workshop, presentazioni di libri, ... lanazione.it Finali scudetto: Perugia non lascia scampo a Civitanova, è 3 a 0 nella prima sfida - facebook.com facebook Pallavolo Turchia - Kashauna Williams (ex Perugia) vestirà la maglia dell'Afyon Belediye x.com