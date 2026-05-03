Tra dieci giorni sarà annunciata la decisione sul futuro tecnico del club e si conosceranno le mosse del mercato. La Sampdoria ha esercitato il diritto di recompra, che potrebbe influenzare la composizione della rosa. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali cambiamenti o accordi conclusi. La situazione rimane in evoluzione, con le parti coinvolte che attendono sviluppi definitivi.

? Cosa scoprirai Chi deciderà il destino tecnico del club nei prossimi dieci giorni?. Come influirà il diritto di recompra della Sampdoria sulla rosa?. Quali nuovi investitori potrebbero aumentare il budget per il mercato?. Perché la gestione di Tedesco e Borras presenta tempistiche diverse?.? In Breve Rinnovo di Tozzuolo confermato; Bacchin in trattativa per estensione contrattuale.. Budget costante per puntare top 5; possibili nuovi investimenti finanziari.. Sessanta-settanta per cento della rosa attuale resterà legata al club.. Sampdoria può esercitare diritto recompra su Montevago dal primo luglio.. Riccardo Gaucci ha delineato il futuro del Perugia durante l’intervista concessa alla trasmissione L’Anticipo di Umbria tv, parlando della gestione tecnica e delle manovre di mercato che coinvolgono la società nei prossimi dieci giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, Gaucci: decisioni sul futuro tra dieci giorni e mercato aperto

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