Perugia cantiere aperto in via del Mercato | 120mila euro per il suolo

A Perugia, in via del Mercato, è stato aperto un cantiere con un investimento di 120mila euro destinato al lavoro sul suolo. Il Comune ha deciso di destinare questa somma per intervenire sulla stabilizzazione del versante, che era stato interessato da uno smottamento avvenuto il 19 febbraio. I lavori sono finalizzati a rafforzare la zona interessata e prevenire futuri dissesti.

? Cosa sapere Il Comune di Perugia ha stanziato 120mila euro per il cantiere in via del Mercato.. Gli interventi mirano a stabilizzare il versante dopo lo smottamento del 19 febbraio.. A Perugia, i lavori di messa in sicurezza per l’area di via del Mercato proseguono con urgenza dopo lo smottamento che ha colpito il versante lo scorso 19 febbraio. L’intervento, avviato dal Comune per gestire l’emergenza, mira a stabilizzare il terreno e risolvere le criticità idriche che hanno interessato la zona verde sovrastante la strada. Il quadro della situazione è stato delineato dall’assessore Grohmann durante un confronto in consiglio comunale, nato dalle interrogazioni presentate dai consiglieri Peltristo e Gentili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia, cantiere aperto in via del Mercato: 120mila euro per il suolo Notizie correlate Leggi anche: Passignano, telecamere del futuro. Il Comune investe 120mila euro Il rebus San Benedetto del Tronto. Cantiere aperto, nessuno in campoTanto per smentire un vecchio detto: la luce del giorno non si vede ma di galli che cantano, se ne sentono davvero pochi. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ikea apre in Umbria: small store a Corciano, selezioni aperte e lavori gia’ avviati. Perugia, nuova scuola di Ponte Pattoli l'apertura slitta ancoraPERUGIA - Ci vorrà ancora un po’ di tempo per sentire suonare la prima campanella nella nuova scuola di Ponte Pattoli, in costruzione dal 2022 lungo via Benedetto Croce. I ritardi che si sono via via ... ilmessaggero.it Perugia, riparte la scuola: l'edilizia tra cantieri finiti e futuriPERUGIA - In qualche scuola la prima campanella ha già suonato, ma per la maggior parte degli studenti il ritorno in classe sarà lunedì 15. Da tempo e nei giorni che precedono l’avvio dell’anno ... ilmessaggero.it